مؤتمر «التخصصات الصحية» يركز على التعليم الطبي

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية، الدكتور أيمن عبده، أن وسيلتها لتعزيز الصحة في المملكة هي الكفاءات المدرّبة وفق أعلى المعايير.

وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث للهيئة أمس في الرياض «طريقتنا لتحسين الصحة هي عبر الممارسين الصحيين والمدربين وقادة التعليم الطبي والتدريب الصحي في المملكة».

وعدّ الأمين العام المؤتمر، الذي شارك فيه متحدثون محليون ودوليون، فرصةً للتواصل مع المتخصصين حول العالم، والاستفادة من الخبرات، وتبادل الآراء والأفكار للسعي نحو تطوير التعليم الطبي.

وأفاد بإعداد اللجنة العلمية للمؤتمر برنامج عمل لإثراء الفعاليات.

ولفت عبده، في كلمته، إلى تركيز الفعاليات على «التقييم» في التعليم الطبي.

وتعهد بأن تعمل هيئة التخصصات الصحية بكل طاقاتها للرفع من كفاءة القطاع الصحي، وتجويد مخرجات التدريب، مشيراً إلى العمل مع الجهات التدريبية لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة المتوائمة مع «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».

وحضر نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، فهد الجلاجل، المؤتمر. وتجوّل في المعرض المصاحب، واطّلع على مشاركة عددٍ من الجهات الصحية ودورها في التدريب والتعليم الطبيين.

وفي محاضرةٍ ضمن الفعاليات؛ عدّ الدكتور فهد السنيدي الطبيب السعودي من بين الأكفأ عالمياً.

وذكر أن الخدمات الصحية في المملكة تفوق نظيرتها في معظم دول العالم المتقدم.

وشهدت الفعاليات تنظيم عددٍ من ورش العمل والجلسات لمتحدثين دوليين ومحليين تطرقوا إلى محاور تتعلق بالتدريب والتعليم الطبيين وآلياتهما.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٣) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)