«تعليم الشرقية» تدشن المرحلة الثانية من «معلم المستقبل»

دشن مدير وحدة تطوير المدارس بالمنطقة الشرقية مريع الألمعي في مقر شركة أرامكو للتدريب، أمس الأول، برنامج “معلم المستقبل” الذي تنفذه وحدة تطوير المدارس في إدارة تعليم المنطقة بالشراكة المجتمعية مع شركة أرامكو في مرحلتها الثانية التي تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك استكمالاً للخطة العامة لمبادرات تطوير منسوبي مدارس البرنامج الوطني لتطوير المدارس، بحضور رئيس قسم الشراكة التعليمية بقطاع التدريب و التطوير بشركة أرامكو عبدالعزيز الحجي، والمشرف على وحدة تطوير الدكتور عادل العوهلي،

وأكد الألمعي تطلعهم إلى أن تكون مدارس تطوير أنموذجا يحتذى به وتعمم تجربته على كافة المدارس بقطاعيها البنين والبنات على مستوى المملكة، وذلك ترجمة لتحقيق الرؤية الطموح للمملكة 2030، مقدماً شكره لشركة أرامكو السعودية وإدارة التدريب على تفعيل الشراكة المجتمعية البناءة.

من جانبه، قال مساعد مدير وحدة تطوير المدارس نايف الشدي، إنه تم اختيار 15 متدرباً لهذه المرحلة بهدف نقل الخبرات إلى مدارس تطوير.

من جهة أخرى، عقدت وحدة مصادر التعلم بمكتب تعليم الخبر اجتماعاً تحضيرياً لملتقى مراكز مصادر التعلم للقراءة والمعرفة.

وأوضح رئيس وحدة مصادر التعلم بتعليم الخبر إبراهيم الحسون، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تحضيرية لإقامة الملتقى مع الفصل الدراسي الثاني كونه يقام للمرة الأولى في قطاع الخبر بمشاركة مراكز مصادر التعلم بالمدارس وعدد من الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي واقتناء الكتاب، فضلاً عن اختيار كتب المعرفية التي تثري العقل والوجدان، كما سيكون ضمن برنامج الملتقى معرض مصاحب يحتوي على دار للنشر وأركان تثقيفية وركن لمشاريع مراكز مصادر التعلم، فيما ستقام محاضرات يلقيها مختصون يجري التنسيق معهم من بينهم مؤلفون.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)