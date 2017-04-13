رفع سياسات «حساب المواطن» إلى المقام السامي في مطلع مايو

أكد برنامج «حساب المواطن» أن بيانات المواطنين المسجِّلين ستمثِّل الأساس في وضع السياسات الخاصة به من قِبَل اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمرٍ سامٍ.

وستُرفَع سياسات البرنامج إلى المقام السامي قبل الأول من مايو المقبل، بحسب ما أفاد «حساب المواطن» في بيانٍ أمس.

وأفاد البيان بأن التسجيل في البرنامج متاح على مدى 24 ساعة عبر البوابة الإلكترونية (https://ca.gov.sa) التي تعد المنصة الوحيدة لتلقي الطلبات.

وكان «حساب المواطن»، الذي سيقدم دعماً نقدياً للمواطنين، أطلق، في وقتٍ سابقٍ، قناةً رسميةً على موقع «يوتيوب» تحتوي على عددٍ من مقاطع الفيديو الإرشادية، للتعريف بإجراءات التسجيل في البوابة الإلكترونية وكيفية الاطّلاع على البيانات وتعديلها متى ما دعت الحاجة.

وتجيب مقاطع الفيديو، المتوفرة على الرابط (http://www.youtube.com/c/citizenaccount)، على أبرز التساؤلات التي يطرحها الراغبون في التسجيل.

في السياق نفسه؛ تقدِّم البوابة شرحاً لمصطلحات «رب الأسرة» و»التابع» و»المُعال» و»الزوج الغائب» و»فاقد الأهلية».

ويخصص برنامج «حساب المواطن» مركز اتصال على الرقم 19912، كما يتلقى الاستفسارات عبر حسابٍ في «تويتر» لخدمة المواطنين (@Citizen_Care).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٢) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)