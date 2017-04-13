برنامج لتأهيل 100 ناظر أوقاف في مكة المكرمة وجدة

أعلن برنامج تأهيل النظار بدء استقبال الراغبين في المشاركة بالبرنامج المزمع إقامته في مكة المكرمة وجدة بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال إدارة تطوير واستثمار الأوقاف والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينطلق البرنامج بإشراف جامعة أم القرى وبرعاية ودعم أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي وتنظيم تسبيل لتطوير الأوقاف بمشاركة رجال الأعمال وكُتاب العدل والمهتمين بالأوقاف، ويستهدف تدريب وتأهيل 100 ناظر أوقاف في مكة المكرمة وجدة. وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل المدير العام فهد الهزاع، أن البرنامج يستطلع النظرة المتفائلة لمستقبل الأوقاف في المملكة، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة للدفع بعجلة الوقف في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الهزاع أن برنامج تأهيل النظار يقام بإجمالي 25 ساعة تدريبية معتمدة من جامعة أم القرى، وعلى الراغبين تقديم طلباتهم من خلال الرابط الإلكتروني (‪tasbeel.com‬).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٧) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠٤-٢٠١٧)