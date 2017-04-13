رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب 7 مناطق بالمملكة

يشهد طقس المملكة اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها لأكثر من 50كم/ساعة على مناطق ( مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية).

وسماء غائمة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على شمال المملكة (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

واورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 – 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي شرقية بوجه عام بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.