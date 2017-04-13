القتل تعزيراً لمهرب هيروين بالقويعية

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بمهرب هيروين في محافظة القويعية.

وجاء في بيان الوزارة “بفضل من الله تم القبض على المدعو راج محمد شهنواز جوكيو (باكستاني الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه”.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا وايد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة أنها؛ إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.