مقتل ثلاثة إرهابيين في باكستان

قتل ثلاثة مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم في مدينة ديرة غازي خان بإقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن فرقة مشتركة من القوات شبه العسكرية ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة “تونسة” بديرة غازي خان، مضيفاً أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين كانوا مختبئين في ذلك الموقع بعد تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وبيّن أن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة، وأن قوات الأمن صادرت من حوزتهم قذائف صاروخية وقنابل يدوية ومتفجرات وأسلحة وذخيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية.