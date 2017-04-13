إزالة 7 آلاف ملصق ولوحة إعلانية بالمدينة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات خلال حملة واسعة قامت بها، الملصقات والإعلانات العشوائية على المرافق العامة والجدران وأعمدة الإنارة والجسور التي من شأنها أن تؤثر سلبا على المظهر الحضاري والجمالي.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالأمانة المهندس محمد بن عبدالله سليهم، أن الفرقة المتخصصة من العمالة والأدوات والسيارات اللازمة أزالت ورفعت الإعلانات والملصقات التي بلغ عددها أكثر من 7500 ملصق وإعلان من الشوارع والأحياء والمخططات الجديدة والعمل على تحسين وإزالة التشويه الذي تسببه تلك الأفعال للمنظر العام بهذه المواقع، مبينا أن تنظيم هذه الحملة يهدف إلى توعية المجتمع بالآثار السلبية والأخطار التي تنتج عن ظاهرة الملصقات الإعلانية سواء على الفرد أو المدينة عامة فهي تشوه المظهر الجمالي، بالإضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية وذلك عند الترويج لمواد وخدمات مجهولة المصدر والصلاحية وخارج نطاق الرقابة من الجهات الرسمية ومن الناحية الأمنية.