إنقاذ حياة مقيم من نزيف الشريان الأورطي

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك في إنقاذ حياة مقيم يبلغ من العمر 14 عاما بعد عملية ناجحة استمرت 3 ساعات تم فيها منع الشريان الأورطي بالبطن من النزيف.

وكان المريض قد وصل إلى طوارئ المستشفى وأجريت له على الفور التحاليل والفحوص الطبية اللازمة التي بينت وجود إنفجار شرياني متكيس من أسفل البطن ونظراً لخطورتها إذ وصل لمرحلة حرجة جداً قد تؤدي إلى نزيف داخلي شديد ووفاة فورية.

وفي الحال تم إدخال المريض غرفة العمليات وتم استكشاف الشريان الأورطي والسيطرة على مداخل و مخارج الًدورة الدموية للشريان الفرعي الرئيسي الأيمن من الشريان الأورطي كما تم رفعه وتسليكه من الإلتصاقات الشديدة بحالب الكلي والوري الحوضي العام والأمعاء والغشاء البريتوني.

وبعد إزالة التمدد الشرياني الكبير تم إعادة الدورة الدموية للساقين وأعضاء الحوض وعمل و صلة صناعية شريانية وخرج المريض بعد ثلاث ساعات لغرفة العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الجراحي، أن هذا النوع من التمدد الشرياني يصيب 3 في كل مائة ألف ونادر جدا ما يكتشف قبل إنفجاره حيث أن نسبة الوفاة عالية جداً ونسبة المضاعفات عالية الخطورة.