بالأسماء.. لينكون القطيف تكرم 133 طالبة متميزة

كرمت كلية لينكون بالقطيف أمس الأربعاء، 133 طالبة متميزة وذلك في حفل تكريم الطالبات المتميزات للفصل الدراسي الأول الذي نظم في قاعة المسرح الرئيسي بالكلية.

واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تلتها فاطمة آل سيف، بعدها ألقت عميدة الكلية باتريشا غرمسلي كلمة رحبت فيها بالحضور.

وعبرت عن سعادتها بتفوق الطالبات قائلة: “الطالبات اللاتي سيستلمن الجوائز اليوم هن طالبات استثنائيات أثبتن تميزهن في مهارات اللغة الإنجليزية، والإنجازات الأكاديمية، ومهارات الحاسب الآلي، والالتزام بالحضور اليومي”.

وقالت في حديثها الموجه للطالبات: “أنتن رصيد لعائلاتكن، ومجتمعكن، ويجب أن تكن فخورات جدًا بما حققتن، فأنتن سفيرات لكليتنا ولديكن سلوك (نعم أنا أستطيع أن أفعل) والصفات الجيدة التي أجزم بأنها سوف تضمن نجاح مستقبلكن، ليس في الكلية فقط بل حتى في وظائفكن المستقبلية”.

وتابعت حديثها بشكر الطالبات وعائلاتهن معبرة “برغم من أننا أتينا من أراضي مختلفة، ومن شتى بقاع العالم، إلا أنه فخر لنا بأن نقوم بتدريس شابات القطيف، وسنكون ملتزمات كليًا بدعمهن ليصلن إلى أهدافهن حسب رؤية المملكة 2030″.

واختتمت كلمتها بتوجيه شكرها إلى طالبات تخصص إدارة الفعاليات والمناسبات، ومدرساتهن، والمعلمة بولا التي اشرفت على تنظم الحفل ومجموعة EVE1 G04، حيث أنهن نظمن حفل التكريم هذا.

وأكدت تقى آل سنبل والتي ساهمت بتوثيق الحدث بأن الحفل شمل تكريم منسوبات مجلس الطالبات بالكلية والطالبات المشاركات بفعالية يوم اليتيم، والطالبات اللاتي نسبة حضورهن 100%، والطالبات اللاتي أنهين اختبار كامبرج الحاسب CIT بجدارة، والطالبات اللاتي أنهين اختبار كامبرج الإنجليزي PET بجدارة، والطالبات المرشحات بتميز من شركات التدريب.

وذكرت آل سنبل بأن الحفل حضرته أمهات الطالبات وبعض ضيوف الشرف من الشركات التي رشحت الطالبات المتميزات وقت التدريب، ومسؤولة العلاقات العامة لكليات التميز بالمملكة.

الطالبات اللاتي نسبة حضورهن 100%:

علوية جعفر السادة

عهد خالد الأسمري

آلاء عمر الخضر

آلاء شكري ال موسى

آية وهب الجعفر

بتول أحمد نهاب

بتول رضي بو صالح

فاطمة جعفر المنصور

فاطمة حبيب طلاق

فاطمة محمد الدار

فاطمة محمد جميعان

فاطمة علي المبارك

فاطمة محمد الميلاد

فاطمة علي الحداد

غدير حسين المهدود

غدير ناصر المتوزي

غدير عبد الله الصفار

حنان فاضل الهزيم

مريم محمد أبو سعيد

وجدان علي العنكي

زهراء سعيد الدوله

زهراء محمد المبارك

زهراء حسن ال مطر

زهراء ابراهيم الشرف

زينب رضا النايم

زينب زلال الحبيل

الطالبات اللاتي أنهين اختبار كامبرج الحاسب CIT بجدارة:

أبرار جعفر الحرز

أماني حسين لهجيري

أميرة محمد الدبيسي

عقيلة عدنان آل رضي

عقيلة محمد العصفور

أريج فتحي عصام

بنين علي آل سليس

إيثار بدر العبد

إيلاف عبد الغني الدار

استبرق سعد العوام

فاطمة أحمد العقيلي

جنات عبد الله الخلافان

كوثر ال سعدون

مريم عبد اللطيف

نور حسين النمر

رحاب كمال الورش

سارة باسم المعلم

سكينة إبراهيم العباس

وعد علي عيسى

يقين حسين الحمد

زهراء مشتاق ال مدن

زهراء عبد الله الدبيسي

زهراء فؤاد القصاب

زينب محمد ال دهنيم

زينب محمد الدوسري

الطالبات اللاتي أنهين اختبار كامبرج الإنجليزي PET بجدارة:

أفنان سعود البقمي

مريم جابر الخلف

زهراء ضياء الشرفاء

روان علي ال عبد الباقي

غادة ال قطاني

شريفة أحمد الدوسري

خولة صادق السيهاتي

أنوار عبد الله ال أمان

زينب عبد الله الورش

روان حسن ال رمضان

زينب حسين الحايك

ليلى عبد الله ال عسكري

ايات صالح حميدي

فاطمة جاسم الزين

مرام عبد الله الشمري

كوثر نعيم الوكيل

أمانة سعيد الكواي

دانة ابراهيم الرضي

نور أحمد سعيد

غفران صالح

آيات أمين خليتيت

فاطمة صالح سليس

خديجة طاهر بو خضر

زهراء طلال القديحي

مريم عبد المحسن البن صالح

زهراء محمد المبارك

إيمان محمد اليوسف

مريم مشرف العبد الله

حوراء علي خليتيت

ابرار عليالموسى

نورة علي البزرون

حوراء حسين أبو فور

زينب مصطفى الصالح

الطالبات المرشحات بتميز من شركات التدريب:

أزهار اسماعيل

براءة المخرق

بتول محفوظ

فاطمة المرزوق

حوراء نصر الله

خلود البحار

منسوبات مجلس الطالبات بالكلية:

عفيفة البزرون

أميرة الزوري

آمنة ال حمود

أنوار الزاير

عاتقة الجامي

دانية الجوزير

إيمان اليوسف

فاطمة السالم

فاطمة أبو موزة

فاطمة الهلالي

مريم السوبادي

رغد الزهراني

رحمة الشاخوري

الطالبات المشاركات بفعالية يوم اليتيم:

علوية محمد أبو الرحي

ابتهال عبد الله العبود

فاطمة حسن الشاخوري

هاجر فريد الشيوخ

ماريا عبد الخالق أبو السعود