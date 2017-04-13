دعوة 1369 متقدما على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1639 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 02-07-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة بدءاً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 – 07 – 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه في نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، في الوقت الذي ستعلن فيه أسماء المرشحين النهائية في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/1439)، داعية المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، كما أن من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.