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هذا ٍقيطون يمثّل ملالي قم ،، قامت عليه وعليهم بَقْعَى .
نحن الحيوانات بكل أنواعنا ، نعلنها جهارا – نهارا ، أن الذي نحمله في الصورة لا يمثلنا ، وليس لديه أقل القليل من أخلاقياتنا ..
نعترض على من يطلق على (ابن عمنا الإنسان) أنه “حيوان” .. فهو لا يمثلنا ولا يرتقي لمستوانا من حيث المثل والقيم والأخلاق ..
نحن الحيوانات نعترض على من يسمي أو يلقب نفسه بإسم أولقب ملكنا ( ملك الغابة / الغضنفر / أبو الأشبال / الأسد) لإن في ذلك تعدٍ وتجنٍ على الملكية الخاصة لممثلنا طويل العمر الأسد ، ومن يفعل ذل؛ سنشكوه على حقوق الحيون ..
هزلت .. تسمون بعض مسئووليكم يا بني البشر أسد وأنتم تعلمون أن لا بشر يرتقي لمقام أسدنا الحيوان .. ليعلم الجميع ، وليخبر الحاضر الغائب أن من تسمونه منكم “أسد” لا يرتقي لمستوى وفروسية وشهامة ممثلنا وملكنا / أسدنا الحيوان ..
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علكة جديدة للكشف عن السرطان
هذا ٍقيطون يمثّل ملالي قم ،، قامت عليه وعليهم بَقْعَى .
نحن الحيوانات بكل أنواعنا ، نعلنها جهارا – نهارا ، أن الذي نحمله في الصورة لا يمثلنا ، وليس لديه أقل القليل من أخلاقياتنا ..
نعترض على من يطلق على (ابن عمنا الإنسان) أنه “حيوان” .. فهو لا يمثلنا ولا يرتقي لمستوانا من حيث المثل والقيم والأخلاق ..
نحن الحيوانات نعترض على من يسمي أو يلقب نفسه بإسم أولقب ملكنا ( ملك الغابة / الغضنفر / أبو الأشبال / الأسد) لإن في ذلك تعدٍ وتجنٍ على الملكية الخاصة لممثلنا طويل العمر الأسد ، ومن يفعل ذل؛ سنشكوه على حقوق الحيون ..
هزلت .. تسمون بعض مسئووليكم يا بني البشر أسد وأنتم تعلمون أن لا بشر يرتقي لمقام أسدنا الحيوان .. ليعلم الجميع ، وليخبر الحاضر الغائب أن من تسمونه منكم “أسد” لا يرتقي لمستوى وفروسية وشهامة ممثلنا وملكنا / أسدنا الحيوان ..