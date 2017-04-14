«مسك» و«يونسكو» تطلقان مسابقة لدعم الشباب

الرياض ـ الشرق

أعلن منتدى «يونسكو الدولي للمنظمات غير الحكومية» الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» في الرياض خلال يومَي 7 و8 شعبان المقبل، تحت شعار «الشباب وتأثيرهم الاجتماعي»، عن مسابقة لمشاريع المنظمات غير الحكومية، رصدت لها جائزة تمويلية بمبلغ 30 ألف دولار.

وأوضح بيان صحفي لمؤسسة «مسك الخيرية»، أن المشروع المتقدم للمسابقة ينبغي أن يركز على تشجيع الشباب على قيادة التغيير الاجتماعي الإيجابي، وأن يكون بحثاً، أو فعالية، أو سلسلة من الأنشطة، أو حملة، وسيخضع إلى معايير محددة، يتم وفقها اختيار أكثر المشاريع تميزاً، مبينة أن معايير المسابقة تنص على أن تكون فكرة المشروع مبتكرة في مجال العمل مع الشباب على صناعة التغيير الاجتماعي، وأهدافه ذات فاعلية على الصعيد المحلي، أو الوطني، أو على مستوى العالم، إضافة إلى أن يكون بطابع استدامي، ومن شأنه إيجاد تغييراً طويل المدى، ويوفر فرص عمل في المنطقة التي سيطبق فيها.

وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية الراغبة في دخول المسابقة، يمكنها الاطلاع على نموذج المسابقة من خلال موقع المنتدى: http://unescongoforum2017.com، مبينة أن الحد الأقصى لتسلم النماذج هو 20 رجب الجاري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (١٦) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)