في الغالب عند البشر خاصة “كبار السن” أنهم لا يتقبلون التغيير بل يقاومونه لأنه عامل مؤثر في تغيير نمط حياة وسلوك ممارس لفترة زمنية، تكونت معه شخصية ورتم واعتادت ممارسته وبنيت عليه قرارات منها ما هو استراتيجي اجتماعياً أو اقتصادياً أو حياتياً، وتشكلت سلوكيات لا تقبل أي جدل لتعديله، حتى ولو كان هذا التغيير يقود لنقلة نوعية إيجابية ومستقبل باهر فالخوف يعتريهم من تعرضهم لتضحيات وتنازلات في الموارد والمداخيل وبالذات إذا كانت الرؤية ضبابية وغير واضحة المعالم.

أستشهد اليوم بتجارب لاقتصادات قفزت بسرعة الصاروخ في فترات وجيزة واتسمت بقبول التغيير ونجحت مثل المكسيك وماليزيا وإندونيسيا وتركيا ولعلي أركز بأحرفي باتجاه الأخيرة حيث بدأت معركة التغيير عندما تسلم دفة البلاد زعيم حزب “العدالة والتنمية” القائد الفذ “طيب إردوغان” عام 2002 كانت تركيا بلداً مهترئاً بديون وتضخم مالي وضغوط اقتصادية وفي فترة وجيزة لم تتعدَّ 15 سنة تم تسديد آخر مديونية للصندوق الدولي وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أرباع تريليون دولار أي 3 أضعاف ما كان عليه عند تسلم الحكم بنمو 3 % تقريباً آخر سنة ونما دخل الفرد أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي مضاعفاً لثلاث مرات وانخفض التضخم المالي إلى 4 % ونمت الصادرات إلى 150 مليار دولار تقريباً أكثر من 10 أضعاف ما كانت عليه عام 2002م خاصة في الصناعات الحربية والغذائية والزراعية والملابس، والتنوع في الإنتاج كان عامل جذب لرؤوس أموال شركات عالمية اتجهت للاستثمار في هذا البلد الذي اهتم برأس المال البشري وتعليمه وتطوير أدائه للعمل في كافة المجالات، ويكفي أن نذكّر بأن عدد الجامعات تضاعف مرات ومرات والبنية التحتية تتحدث عن نفسها؛ فالمطارات فقط ارتفعت من 26 إلى 52 أي الضعف وعدد المسافرين من 36 مليوناً إلى 150 مليوناً، هذه التطورات جعلت 40 ألف شركة تستثمر في بلاد البلقان بعدما كان عددها لا يتجاوز 5 آلاف بداية المرحلة، هذه بعض الملامح لتطورات جعلت من تركيا رابع أعلى دولة نمواً بعد الصين وإندونيسيا والهند ومركزها الدولة السابعة عشرة بين دول العشرين وتستهدف بأن تكون الخامسة عشرة في عام 2023م. كل هذا لم يكن بمحض الصدفة ولكنه نتاج خطط وعمل مضنٍ تركزت فيه عوامل النجاح وأهمها الاستقرار السياسي ومواجهة المنفرين والمنتفعين من إبقاء الفوضى ليقتاتوا منها ولو كان على حساب مصلحة أمة، والثقة التي بنيت بين الشعب والقيادة لإيمانها بحقيقة برامج الإصلاحات وهذا جعلها تسهم في نجاحه وتقدم التنازلات الوقتية متأملة في مستقبل باهر والأرقام تتكلم وشاهدة على النجاحات على كافة الأصعدة.

ما تمر به مملكتنا الآن من تغيرات وبرامج إصلاحية بشكل متسارع أكبر من مخيلتنا وقدرتنا على الاستيعاب لمخرجاتها بقيادة قائد المرحلة سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يشع حيوية بروح شابة تتحدى كل المعوقات للوصول لأقصى الغايات من برامج وضعت أمامنا واختبار قوي لمقدرتنا على الدعم أم المقاومة! فهل نقتبس من تجارب الناجحين لنكون يداً واحدة لنقلة نوعية لمجتمع أغلبه شاب نصفه لا يتجاوز أعمارهم الـ 25 يحتاجون الكثير لتوفير الفرص وللعمل بجد لنقلة نوعية تنتظرها بلادنا في ظل توافر موارد أولية ومناخ اقتصادي أفضل من غيرنا وصلوا.. فقط قليل من التنازلات والصبر مع نظرة بعيدة استشرافية لأمل منتظر.