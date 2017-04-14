القتل تعزيراً لمهرِّب هيروين

نفَّذت وزارة الداخلية، أمس، حكم القتل تعزيراً بمهرب هيروين في محافظة القويعية. وجاء في بيان الوزارة «بفضل من الله تم القبض على المدعو راج محمد شهنواز جوكيو (باكستاني الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني، أمس، في محافظة القويعية بمنطقة الرياض».
وأوضحت الوزارة أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
القتل تعزيراً لمهرِّب هيروين
نفَّذت وزارة الداخلية، أمس، حكم القتل تعزيراً بمهرب هيروين في محافظة القويعية. وجاء في بيان الوزارة «بفضل من الله تم القبض على المدعو راج محمد شهنواز جوكيو (باكستاني الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني، أمس، في محافظة القويعية بمنطقة الرياض».
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