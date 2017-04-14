تزيين وتجميل «عاصمة السياحة العربية 2017 م»

أبهـا ـ الشرق

أنهت أمانة منطقة عسير أكثر من 22 مهمة لتزيين وتجميل مدينة أبها، تزامناً مع قرب حفل إطلاقها عاصمة للسياحة العربية 2017م المقرر الثلاثاء المقبل على ضفاف بحيرة السد بأبها، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.

وقال أمين المنطقة صالح القاضي إن الأعمال شملت سجادة الزهور التي تحمل شعار الأمانة وشعار أبها عاصمة السياحة العربية 2017، وستشكل بصمة سياحية كبيرة في المنطقة، فيما تمت زراعة أكثر من ثلاثة ملايين زهرة في أبها، منها 800 ألف زهرة في السجادة، تمثل عدداً من اللوحات الفنية، منها القط العسيري الذي يعتبر ركيزة فنية في البناء العسيري، ويجاورها نافورة متحركة بقطر 15 متراً، ويزيد ارتفاع عمود الماء على 12 متراً.

وأبان أن الأمانة أنجزت كذلك أعمال ترميم قرية المفتاحة وزراعة المسطحات الخضراء المجاورة لها بمساحة 1500 متر مربع وأكثر من خمسة آلاف زهرة.

وأشار القاضي إلى أنه تم تزيين الشوارع والميادين المختلفة بالمدينة بأكثر من 60 ألف متر طولي ليات زينة، وتجهيز الأعمدة الديكورية، سواء بالحزام الدائري أو الحدائق المختلفة، وتركيب أعمدة جديدة، وإعادة صيانة أغلب أعمدة الإنارة بالمنطقة، وإعادة دهان الأرصفة والبردورات بحوالي 20 ألف متر طولي، وإعادة وصيانة دهانات الجسور والكباري، بالإضافة إلى التجهيز لتجميل وتحسين عدة مواقع لجداريات مثل مسرح حديقة أبو خيال.

وأضاف أنه تم زراعة 50 ألف متر مربع من الأنجيلة الطبيعية في المدينة، وتطوير شبكات الري لـ12 حديقة لتصبح مضخات إلكترونية، وتركيب 30 رقبة فانوس إضاءة، وأكثر من 150 كشافاً وفانوساً وخلية ضوئية، وإزالة ورفع مخلفات الحفريات بالمدخل، إضافة إلى تركيب شاشة عرض لإظهار مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٧) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)