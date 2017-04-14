«الصحة»: بدء التصويت على جائزة «وعي».. اليوم

تبدأ وزارة الصحة اليوم مرحلة التصويت على مشاركات المتسابقين في جائزتها التوعوية «وعي « التي أطلقتها بالشراكة مع شركة المراعي، ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة www.w3iaward.com. وأبانت، أن عدد زيارات الموقع وصل إلى 260.057 زيارة، وعدد مشاهدات الفيديو التعريفي للجائزة بلغ 3.824.927 مشاهدة، فيما بلغ عدد الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي 155.377.843.

يذكر أن الوزارة أعلنت مؤخراً أسماء أعضاء لجنة الترشيح للجائزة «وعي»؛ حيث اختارت عدداً من المتخصصين في لجنة الترشيح في مسارات الجائزة وهي: «فلم توعوي قصير، تصميم إنفو جرافيك، صورة توعوية، الرسم بمختلف أنواعه».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٣) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)