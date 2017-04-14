وقّع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير سبل التعاون في مجال الخدمات الطبية في الجوانب التعليمية والتدريبية والبحثية، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تشارك فيه الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمعرض تعريفي متكامل وعربة متنقلة للتبرع بالدم وغرفة لإجراء الفحوصات الأولية أمس الأول.
وأوضح المالك أن التعاون يتضمن التدريب في تخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الصحية والصحية المساعدة والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل وتنظيم برامج تعليمية ودورات تأهيلية وتدريبية لرفع الكفاءة البشرية والمشاركة بالبرامج الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والدراسات والبحوث المشتركة وكراسي البحث والتميز العلمي في مجال الخدمات الطبية ودعم البحوث لطلاب الدراسات العليا وتطوير وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والتشغيلية.
تعاون بين «التعليم» و«الخدمات الطبية»
وقّع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير سبل التعاون في مجال الخدمات الطبية في الجوانب التعليمية والتدريبية والبحثية، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تشارك فيه الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمعرض تعريفي متكامل وعربة متنقلة للتبرع بالدم وغرفة لإجراء الفحوصات الأولية أمس الأول.
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