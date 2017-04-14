«تعليم الأحساء» تُطوِّر مهارات 34 منسقاً إعلامياً

نظمت «إدارة تعليم الأحساء» في مركز التدريب بالمبرز، أمس، برنامجاً تدريبياً استهدف منسقي الإعلام في مدارس المحافظة بعنوان «صياغة الخبر الصحفي»، وبحضور أكثر من 34 معلماً. ويهدف البرنامج الذي قدمه مشرف الإعلام التربوي في إدارة التعليم بالأحساء أنور الليلي، إلى إكساب المنسقين مهارة الصياغة الصحفية، وتطويرهم ميدانياً. وتطرق الليلي خلال البرنامج إلى مواد متنوعة عن كيفية اكتساب المهارة الصحفية وأساسيات الخبر الصحفي وعناصره ومتطلبات إعداده ومحتوياته وأقسامه، عارضاً نماذجَ خبرية مع التعليق عليها، ومركّزاً خلالها على إشراك الحضور في العصف الذهني للمحاور. وأوضح أن هناك مجموعة من التساؤلات لابد أن يجيب عليها الخبر، وعلى الصحفي معرفتها جيداً، حتى تصل المعلومة كاملة للقارئ، وهي: التساؤل الأول ماذا؟ لتوضيح الحدث، والثاني مَن؟ لتحديد المتسببين في الحادثة أو القائمين عليها، والثالث أين؟ لتحديد المكان الذي جري فيه الحدث، والرابع متى؟ أي وقت وقوع الحدث، والخامس لماذا؟ لتحديد الهدف والغرض منه، وأضاف «من خلال هذه الأدوات الاستفهامية يمكن للقارئ أن يحيط بالمعلومة بشكل كبير». وشدد على أن المنسق الإعلامي بحاجة ماسة لتطوير مهاراته في الصياغة الصحفية عن طريق القراءة ومتابعة القنوات الإعلامية المختلفة، وكذلك تقارير صحفية وتلفزيونية لها شهرتها وسمعتها في المجال الإعلامي، إضافة إلى ضرورة الإلمام بمسميات الشخصيات الرسمية ومناصبها جيداً.
«تعليم الأحساء» تُطوِّر مهارات 34 منسقاً إعلامياً
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