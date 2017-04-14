كشف مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن نسبة المباني المستأجرة في المنطقة تمثل أقل من 6%، وهي في طريقها إلى الصفرية ضمن المشاريع المقبلة.

جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها لمدارس الجبيل وشملت عديداً من مدارس البنين والبنات، بالإضافة إلى الجلسة الحوارية للطلاب في مدرسة الجبيل المتوسطة، وللطالبات في مدرسة الثالثة عشر، إلى جانب ورشة الحوكمة المقامة بها.

وأوضح المديرس أنه ناقش مع محافظ الجبيل عبدالله العسكر عديداً من المشاريع التعليمية المعتمدة، وسبل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار في التعليم الأهلي بالمحافظة، كونه أحد أهم الروافد التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أنه تم رفع 120 أرضاً إلى إحدى شركات التطوير، وتشمل كافة محافظات المنطقة الشرقية لبناء روضات أطفال مستقلة وصالات متعددة الأغراض وصالات رياضية ومجمعات تعليمية ومدارس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٤) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)