كشف مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن نسبة المباني المستأجرة في المنطقة تمثل أقل من 6%، وهي في طريقها إلى الصفرية ضمن المشاريع المقبلة.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها لمدارس الجبيل وشملت عديداً من مدارس البنين والبنات، بالإضافة إلى الجلسة الحوارية للطلاب في مدرسة الجبيل المتوسطة، وللطالبات في مدرسة الثالثة عشر، إلى جانب ورشة الحوكمة المقامة بها.
وأوضح المديرس أنه ناقش مع محافظ الجبيل عبدالله العسكر عديداً من المشاريع التعليمية المعتمدة، وسبل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار في التعليم الأهلي بالمحافظة، كونه أحد أهم الروافد التعليمية بالمحافظة.
وأضاف أنه تم رفع 120 أرضاً إلى إحدى شركات التطوير، وتشمل كافة محافظات المنطقة الشرقية لبناء روضات أطفال مستقلة وصالات متعددة الأغراض وصالات رياضية ومجمعات تعليمية ومدارس.
المديرس: نسبة المباني المستأجرة أقل من % 6
كشف مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن نسبة المباني المستأجرة في المنطقة تمثل أقل من 6%، وهي في طريقها إلى الصفرية ضمن المشاريع المقبلة.
-
أمير الشرقية يحث على الاستماع إلى آراء المستفيدين من القطاع…
-
خادم الحرمين يشرِّف الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..…
-
-
على ذمة مدير" تعليم الشرقية": 94% نسبة المباني المدرسية غير المستأجرة
-
دراسة أعدَّتها طالبة جامعية: شمس شتاء المملكة أفضل لإنتاج الطاقة
-
المملكة تطلق مشروع الرعاية الصحية ذات الأولوية لنازحي خان شيخون
-
-
توصية بإنشاء مكتب تنسيق تنموي بين الجهات الحكومية وغير الربحية
-
-
-
أمير الشرقية يحث على الاستماع إلى آراء المستفيدين من القطاع الصحي
-
خادم الحرمين يشرِّف الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. ويكرِّم الفائزين
-
-
على ذمة مدير" تعليم الشرقية": 94% نسبة المباني المدرسية غير المستأجرة
-
-
«التعليم» تطلق بوابة إلكترونية للتوظيف.. وتُشكِّل مجلساً استشارياً للمبتعثين
-
-
-
-
المملكة تطلق مشروع الرعاية الصحية ذات الأولوية لنازحي خان شيخون
-
-
دراسة أعدَّتها طالبة جامعية: شمس شتاء المملكة أفضل لإنتاج الطاقة
-
-
توصية بإنشاء مكتب تنسيق تنموي بين الجهات الحكومية وغير الربحية
-
Profile