قبول مباشر لأبناء الشهداء في برنامج «أتقن»

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد بقبول أبناء شهداء الواجب في جميع تخصصات برنامج التدريب المجتمعي (أُتقن) بشكل مباشر، وإعفائهم من رسوم التسجيل الخاصة بالبرنامج الذي سينطلق يوم الأحد القادم في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.

وكانت المؤسسة بدأت في استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج «أُتقن» منذ مطلع شهر رجب الجاري من خلال موقعها الإلكتروني، وتشمل ستة تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع ومدى أهميتها في حياتهم اليومية، وذلك بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام في تخصصات «مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ التبريد والتكييف، ومبادئ صيانة التمديدات الصحية، ومبادئ صيانة السيارات» للرجال وتخصصات مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر للنساء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٣) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)