ناقش اجتماع لجنة التنمية السياحية في بدر الجنوب، الذي ترأسه محافظ المحافظة زيد الرشود، أمس، اقتراح إنشاء صندوق للتنمية السياحية في المحافظة حسب الأنظمة المعمول بها، ودراسة إقامة مهرجان لصيف بدر الجنوب لهذا العام، واعتماد مسار سياحي للمحافظة، والعمل والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لمنع التعديات على متنزهات بدر الجنوب الطبيعية.
وأوضح مدير عام سياحة نجران صالح آل مريح، أن الاجتماع يأتي ضمن خطط اللجنة الرامية إلى تنمية التراث والسياحة في المحافظة، مبيناً أنه تم إنشاء عدة لجان مماثلة في كافة محافظات نجران تعمل بمبدأ الشراكة الفاعلة من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة وفق خطط وبرامج هيئة السياحة المنسجمة مع توجهات وتوجيهات أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
صندوق لتنمية السياحة في بدر الجنوب
ناقش اجتماع لجنة التنمية السياحية في بدر الجنوب، الذي ترأسه محافظ المحافظة زيد الرشود، أمس، اقتراح إنشاء صندوق للتنمية السياحية في المحافظة حسب الأنظمة المعمول بها، ودراسة إقامة مهرجان لصيف بدر الجنوب لهذا العام، واعتماد مسار سياحي للمحافظة، والعمل والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لمنع التعديات على متنزهات بدر الجنوب الطبيعية.
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