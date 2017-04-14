«جوازات الشمالية» تُفعِّل «وطن بلا مخالف»

فعلت إدارة الوافدين في منطقة الحدود الشمالية حملة «وطن بلا مخالف» من خلال تطبيق خطة شاملة.
وأوضح مدير إدارة الوافدين في المنطقة المقدم نايف الشليخي أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة مدير جوازات المنطقة العميد عبدالله الأحمد، مشيراً إلى أن تعاون المقيمين المخالفين يدل على أن الحملة ستحقق أهدافها المعلنة وهي الوصول إلى إقامة نظامية وعدم تكدس أعداد المخالفين في الوطن.
وذكر أن العمل في الإدارة مستمر لمدة 90 يوماً، وتشمل من قدم للمملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة ولم يغادر، بالإضافة إلى من انتهت إقامته قبل الإعلان عن بدء الحملة ومن لديه بلاغ تغيب قبل 20/6/1438هـ، ومن لم يحصل على إقامة نظامية.
وجدد المقدم الشليخي الدعوة للمخالفين لمراجعة أقرب موقع تصحيح للحملة، مثمناً الدور الذي يقوم به جميع أفراد إدارة الوافدين من أفراد وصف ضباط لتفعيل الحملة وسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة لكل من يتجاوب معها من المقيمين.
«جوازات الشمالية» تُفعِّل «وطن بلا مخالف»
فعلت إدارة الوافدين في منطقة الحدود الشمالية حملة «وطن بلا مخالف» من خلال تطبيق خطة شاملة.
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