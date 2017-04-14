صيانة 26 وحدة سكنية تضررت من الأمطار في صفوى

أنهت لجان كافل اليتيم في جمعية الصفا الخيرية بمدينة صفوى في محافظة القطيف أعمال الصيانة في 26 وحدة سكنية من أصل 35 وحدة، تم حصرها من المتضررين جراء الأمطار.

وبدأت اللجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر بأعمال الصيانة للوحدات السكنية بعد أن قامت بحملة استنفرت فيها جهودها لحصر جميع الوحدات المتضررة، وبدأت بالعمل مباشرة.

وبلغت مصروفات الحملة حتى الآن 163 ألفاً و898 ريالاً، ولا تزال اللجنة تستقبل التبرعات من المحسنين لتغطية مصاريف الحملة، لإكمال بقية المنازل المتضررة، كما سبقت الحملة حملة أخرى باسم «حق معلوم» لتحسين مساكن الفقراء، وبلغت مصاريفها قرابة 300 ألف ريال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٥) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)