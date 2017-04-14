كسوة شتوية سعودية لـ 310 عائلات سورية في لبنان

وزعت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في لبنان ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها في هذا الوقت وهي “شقيقي دفؤك هدفي 4” و”شقيقي سفرتك هنية” و”شقيقي صحتك غالية” المساعدات الإغاثية والمتمثلة في الكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية حيث تم استهداف عدد 310 عائلات سورية بواقع 1860مستفيداً وذلك ضمن المحطة الحادية والعشرين بعد المائة في منطقة صيدا. وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة تعمل على إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها من الأشقاء السوريين في كافة مناطق وجودهم على الأراضي اللبنانية، منوهاً بأن الحملة تواصل نشاطها في توزيع المساعدات الإغاثية بناء على الخطط المعدة مسبقاً لضمان تغطية أكبر قدر ممكن منهم. من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان أن معظم البرامج التي أطلقتها الحملة في مختلف المجالات الطبية والإغاثية والتربوية والإيوائية في كل من الأردن وتركيا ولبنان، إضافة إلى تفويج المساعدات للداخل السوري قد حققت نجاحا كبيراً ومهماً حيث ساهمت بشكل كبير في تحسين المستويات المعيشية للشقيق السوري ولأسرته الكريمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٣) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)