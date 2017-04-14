«العمل» و«الأمن العام» يكثفان حملات «وطن بلا مخالف»

بحثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام، في اجتماع أمس بمقر الوزارة، القضايا المشتركة بين الجهتين، وتطوير الشراكة القائمة بين الجهتين، وتعزيزها خلال المرحلة المهمة المقبلة، إلى جانب آليات وطرق صرف مستحقات العمالة الوافدة في موعدها المحدد المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، في حين سلط الاجتماع، الذي حضره وزير العمل الدكتور علي الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، الضوء على فرض أنظمة قوية ورادعة بشأن ممارسة العمالة نشاط نقل الطالبات والمعلمات، ونقل المركبات.

كما بحث الاجتماع، الذي شارك فيه نائب وزير العمل أحمد الحميدان، وعدد من قيادات الوزارة، والأمن العام، ممكنات الدعم التي ستقدمها الوزارة، للمشاركة مع الأمن العام في حملة (وطن بلا مخالف) في جميع مناطق المملكة. إلى جانب الآليات المشتركة بين الجانبين، في سبيل معالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة، والقضاء على أي تجاوزات، بالإضافة إلى الطرق الموجهة لمكافحة التسول ومعالجته، ومساندة حملات الوزارة في مكافحة المتسولين.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك، لدراسة جميع الملاحظات وتلافيها، وإعداد تقرير دوري يرفع للوزير ومدير الأمن العام، إضافة إلى إيجاد خط تواصل على مدار الساعة بين الوزارة وأجهزة الأمن العام (الدوريات الأمنية، أمن الطرق، والشرط).

كما بحث الاجتماع موضوع الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، خصوصاً ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى ملف العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل، وتهريب العاملات المنزليات.

وأكد الغفيص أهمية الشراكة المميزة القائمة، والتكامل بين الجانبين في عدد من المسارات والمجالات المشتركة، والعمل على تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المهمة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الأمن العام لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.

من جهته، قال الفريق المحرج، إن الجانبين يعملان بتنسيق دائم لمعالجة كافة القضايا، ويشتركان في الحملات الوطنية، لمعالجة وضع العمالة الوافدة، وتصحيح وضعها، وضبط المخالفين، مؤكداً أن الأمن العام يسخِّر كافة إمكاناته لدعم الوزارة التي تعتبر شريكاً مهماً مع أجهزة الأمن في ترسيخ الأمن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (٣) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)