واصل فريق الاتفاق مشواره الناجح نحو تأمين موقعه في دوري جميل للمحترفين، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز أمام مضيفه الفيصلي 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ 23 من دوري جميل للمحترفين.
وفاجأ الفيصلي ضيفه الاتفاق بهدفين مبكرين وتحديدا في أقل من ربع ساعة سجلهما مهاجمه البرازيلي لويز جوستافو في الدقيقتين الثانية والـ 13، لكن الاتفاق الذي نجح في ترتيب أوراقه قبل نهاية الشوط الأول تمكن من تقليص الفارق عبر اللاعب صالح العمري (33).
وحقق الاتفاق الأهم في الشوط الثاني بعدما سجل البوركيني محمد كوفي هدف التعادل في الدقيقة 67، وعاد الفيصلي مجدداً إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق عبدالله المطيري في الدقيقة 82، غير أن فرحة جماهير الفيصلي لم تستمر طويلا، إذ سرعان ما تقمص المهاجم يوسف السالم دور البطل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح فريقه نقطة غالية. وبهذه النتيجة، ظل الفريقان متساويان في الرصيد بـ 26 نقطة لكل منهما، لكن الاتفاق يأتي ثامناً مستفيداً من نتائج المواجهات المباشرة.
الاتفاق يحبط الفيصلي .. ويخطو نحو الأمان
واصل فريق الاتفاق مشواره الناجح نحو تأمين موقعه في دوري جميل للمحترفين، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز أمام مضيفه الفيصلي 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ 23 من دوري جميل للمحترفين.
-
أمير الشرقية يحث على الاستماع إلى آراء المستفيدين من القطاع…
-
خادم الحرمين يشرِّف الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل..…
-
-
على ذمة مدير" تعليم الشرقية": 94% نسبة المباني المدرسية غير المستأجرة
-
دراسة أعدَّتها طالبة جامعية: شمس شتاء المملكة أفضل لإنتاج الطاقة
-
المملكة تطلق مشروع الرعاية الصحية ذات الأولوية لنازحي خان شيخون
-
-
توصية بإنشاء مكتب تنسيق تنموي بين الجهات الحكومية وغير الربحية
-
-
Profile