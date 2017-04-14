الاتفاق يحبط الفيصلي .. ويخطو نحو الأمان

واصل فريق الاتفاق مشواره الناجح نحو تأمين موقعه في دوري جميل للمحترفين، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز أمام مضيفه الفيصلي 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ 23 من دوري جميل للمحترفين.

وفاجأ الفيصلي ضيفه الاتفاق بهدفين مبكرين وتحديدا في أقل من ربع ساعة سجلهما مهاجمه البرازيلي لويز جوستافو في الدقيقتين الثانية والـ 13، لكن الاتفاق الذي نجح في ترتيب أوراقه قبل نهاية الشوط الأول تمكن من تقليص الفارق عبر اللاعب صالح العمري (33).

وحقق الاتفاق الأهم في الشوط الثاني بعدما سجل البوركيني محمد كوفي هدف التعادل في الدقيقة 67، وعاد الفيصلي مجدداً إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق عبدالله المطيري في الدقيقة 82، غير أن فرحة جماهير الفيصلي لم تستمر طويلا، إذ سرعان ما تقمص المهاجم يوسف السالم دور البطل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح فريقه نقطة غالية. وبهذه النتيجة، ظل الفريقان متساويان في الرصيد بـ 26 نقطة لكل منهما، لكن الاتفاق يأتي ثامناً مستفيداً من نتائج المواجهات المباشرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٨) صفحة (١) بتاريخ (١٤-٠٤-٢٠١٧)