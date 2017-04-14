قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المعلومات حول استخدام السلاح الكيميائي في الهجوم على مدينة خان شيخون في إدلب بسوريا الأسبوع الماضي تحظى بالمصداقية.

وأوضح المدير العام للمنظمة أحمد أوزوموتشو أن المجلس التنفيذي للمنظمة في هولندا استمع إلى إحاطة حول عمل بعثة تقصي الحقائق التي جمعت عينات من الموقع، معربًا عن أمله أن تكمل البعثة عملها خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأضاف أوزوموتشو أن الخبراء على دراية كاملة بأهمية مهمتهم، مؤكدًا ثقته في أنهم سيعملون بشكل مهني ومحايد، باستخدام كل الوسائل التقنية المتاحة.

ودعا الدول الأطراف في المنظمة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة بدون تأخير.