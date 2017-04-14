إغلاق 25 محلاً مخالفاً في النعيرية

قامت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة النعيرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بإتلاف 394.48 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت أيضاً بـ 360 جولة تفتيشية على المحلات التجارية تم خلالها إغلاق 25 محلاً وتوجيه 308 إنذارات، ورصد 52 مخالفة على المحلات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية محارب بن منصور الملعبي, أن إجمالي الغرامات المالية الخاصة بصحة البيئة بلغت 28.200 ريال، مشيراً إلى أنه تم إصدار 228 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية، فيما بلغ عدد الرخص المجددة ونقل الملكية والتجديد 146 رخصة وعدد الرخص الجديدة المصدرة 53 رخصة جديدة.

ودعا الملعبي، جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.