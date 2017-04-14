بدء القبول في الدراسات العليا بجامعة سطام

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غدٍ الأحد في استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا، وذلك عبر موقع النظام الأكاديمي على الرابط http://eserve.psau.edu.sa.

وأوضح وكيل عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز السعيدان، أن القبول في برنامج الماجستير للطلاب والطالبات سيكون في أقسام الدراسات الإسلامية، والمناهج وطرق التدريس، والعلوم التربوية، في تخصصات الفقه وأصوله، والمناهج وطرق التدريس، والإدارة التربوية، وتخصص علم المواد بقسم الفيزياء للطلاب، التي تقام بكلية التربية في مقر الجامعة بمدينة السيح.

‏ودعا الدكتور السعيدان المتقدمين للاطلاع على شروط القبول وآلية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني وتعبئة استمارة الترشيح المخصصة وإرفاق المستندات إلكترونياً، وهي نسخة من وثيقة التخرج، ونسخة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) ونسخة من بطقة الهوية الوطنية أو البطاقة العائلية، مشيراً إلى ضرورة تحقق شرط الحصول على 70 درجة في اختبار القدرات الجامعية كمتطلب أساسي للتقديم لجميع البرامج، إضافة إلى شرط الحصول على 450 درجة أو ما يعادلها من اختبار (الآيلتس) أو كفايات اللغة الانجليزية كمتطلب لبرنامج ماجستير الفيزياء.

ولفت وكيل عمادة الدراسات العليا بالجامعة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم الخميس الموافق 1/ 8/ 1438هـ ويمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني dgsmpsau.edu.sa للطلاب، و dgsfpsau.edu.sa للطالبات.