أتربة وغبار على شمال وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة تمتد الى منطقة القصيم، وسماء غائمة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية) وأجزاء من المدينة المنورة.

واورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية غربية بوجه عام بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.