إحباط تهريب 46 كيلو "كوكايين"

أحبط رجال الجمارك بجمرك ميناء الملك عبد الله برابغ كمية من مادة الكوكايين المخدرة بلغ وزنها 46.392 جرام مخبأة ضمن إرسالية “دجاج مجمد” كانت في طريقها لإحدى الدول المجاورة عبر المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبد الله محمد المحمادي، أنه قدمت إلى الميناء إحدى البواخر “مُسافنة – ترانزيت بحري”، وبإنهاء إجراءاتها الجمركية وتفتيش الحاويات تم العثور على كمية كبيرة من مادة “الكوكايين” المخدرة بلغت 46.392 جرام مخبأة بداخل إرسالية “دجاج مجمد”، وذلك بعد أن تم إخفائها بمقدمة الحاوية أسفل الإرسالية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك ميناء الملك عبد الله، الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية) وذلك في سبيل حماية الوطن من عبث العابثين من خلال إحباط هذه الممنوعات ومنع دخولها إلى المملكة.