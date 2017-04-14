قطع مياه الشرب عن مخيمي درعا واليرموك

أعلنت اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية أن النظام السوري قطع إمداد المياه بشكل كامل عن مخيمي اليرموك ودرعا في سوريا، ما أدى إلى تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم بصورة غير مسبوقة.

وعدت اللجان والمنظمات الفلسطينية، حصار قوات النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له، للمدنيين داخل المخيمات الفلسطينية وانقطاع المياه عنها جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشارت اللجان والمؤسسات إلى تفاقم معاناة المدنيين في مخيمي اليرموك ودرعا من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية الاهتمام بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ووضعهم ضمن أولوياتها والعمل على رفع المعاناة التي يتعرضون لها.

يذكر أن النظام السوري كان قد قطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين منذ أكثر 947 يوماً في حين قطع المياه عن مخيم درعا منذ أكثر 1096 يوماً.