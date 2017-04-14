ضبط 37 مخالفة في مرافق الإيواء السياحي بمكة

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، 37 مخالفة في مرافق الإيواء السياحي، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة المجدولة التي نظمها الفرع خلال الإجازة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة ورصد المنشآت المخالفة لأنظمة العمل والتوطين في قطاع الإيواء السياحي.

وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت 78 جولة شملت مرافق الإيواء السياحي “فنادق، وحدات سكنية مفروشة” وكالات سياحة وسفر، منظمي الرحلات السياحية والإرشاد السياحي، خاصة منظمي الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الغير منظم الذي ينشط بطريقة عشوائية خلال مواسم الإجازات والعمرة والحج.

وأوضح، أن الهيئة ووفق توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وضعت خطة رقابية وجولات مجدولة لتغطية مختلف الأحياء في العاصمة المقدسة.

لافتا إلى أن أغلب المخالفات التي تم رصدها تعلقت بالأسعار ومستوى النظافة ومزاولة نشاط الإيواء قبل استخراج التراخيص اللازمة، مؤكدا أن الفرع تلقى 31 شكوى وتم التعامل معها وفقا للوائح وأنظمة الهيئة وتمت معالجة 23 شكوى منها وإغلاقها.

وأفاد الدكتور الشريف، أن الهيئة مستمرة في جولاتها الرقابية لضمان جودة الخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين، داعيا المستفيدين من خدمات الإيواء السياحي إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتعرضوا لها على الرقم المجاني للهيئة 19988.