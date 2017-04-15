سراج أبو السعود
لهذا هُزمنا!!
قلّما أذهب لمشاهدة مباراة رياضية في الملعب، ولكنني حينما ذهبت هذه المرة خسر فريقي خسارة مؤلمة كانت كافية لإضعاف حظوظه في الفوز ببطولة كرة اليد للشباب، شاركت الجمهور التشجيع بحرارة وقفزت أكثر من مرة وارتفع صوتي في لوم من يضيِّع الهجمات السهلة كحال الجميع، ولكنني أخيراً وجدت خسارة فريقي منطقية قياساً على الأداء الباهت. أكثر ما لفت نظري في الجمهور هي النسبة الأكبر التي كانت تبحث عن مبررات للهزيمة بعيداً عن سوء الأداء، وغالباً ما تكون تلك المبررات لها علاقة بالحكم، الحكم كان ظالما!!! الحكم هو عدو لدود للنادي!!! الحكم يستفز اللاعبين لكي يعاقبهم!!! ضمن هذا السيل الكبير قلما تجد من يتحدث عن التقصير من جهة الجهاز الإداري والفني واللاعبين، هذا العقل التبريري هو -مع الأسف- العقل السائد في معظم بلادنا العربية وفي كافة المجالات، عدم الاعتراف بالخطأ هو بذاته المشكلة الأهم التي نعاني منها، وما لم نخرج من هذا الصندوق الوهمي الذي سجنا فيه أنفسنا سنبقى أبد الدهر غير قادرين على التقدم.
الفاجعة المؤلمة التي أصابت الشعب المصري باستهداف الإرهاب كنيستَي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية، وأسفرت عن مقتل 49 شخصاً على الأقل وإصابة 120 آخرين هي فاجعة تعبِّر عن حجم الكراهية المتغلغل في صدور هؤلاء الإرهابيين، الذي يعيد دائماً جدلية الكراهية بين الغريزة والاكتساب، ما تكاد تجزم به النسبة الأعلى من العقلاء أن الإنسان لا يُخلق كارهاً لأحد، الكراهية هي صنيعة جملة من المؤثرات، أهمها التعليم، لا أقصد بالتعليم هنا التعليم الأكاديمي، ما أعنيه هو أي جهة تملك قناة للتواصل مع الجمهور وتمارس بطريقة أو بأُخرى نشر وترويج أفكارها، التبريريون لا يبحثون عن الأسباب المنطقية للمشكلة، ما يقومون به فقط هو محاولة تنزيه ساحتهم من أي تقصير، المتأملون بعمق في واقع الاختلاف الديني والفكري يجدون أن ثقافة الاختلاف والإيمان به تكاد تكون شبه منعدمة لدى نسبة قد لا تكون قليلة من المسلمين، السبب الأهم لذلك كما أرى هو التقصير في نشر ثقافة التسامح ومنطقية الاختلاف كسُنة بشرية لا يمكن تغييرها، التعليق الذي لم يزَل يتكرر في أذني حول فاجعة مصر هو ذلك الشاب الذي يقول (جعل ما يبقى منهم أحد هالكفار)، هذا الإنسان لم يصل إلى هذه الحالة لأن فطرته كانت كذلك، هناك بالتأكيد من أقنعه بأن بقية خلق الله هم حشرات لا بأس بإنهاء حياتهم، لولا ذاك لكان أكثر تسامحاً وقناعة، إن الإنسان (إما أخ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق)، له الحق في أن يكون كما يشاء في حدود القانون.
إنَّ من المؤسف أن نجد مسجداً في كندا يحيطه الكنديون لحمايته من المتعصبين ضد الإسلام، ونجد أيضاً من يستقبلون المسلمين في مطارات أمريكا بالورد معبرين بذلك عن تضامنهم ضد أي سلوك عنصري ضدهم، فيما نجد بعضهم يرى في فاجعة أقباط مصر المؤلمة فرصة سانحة للتشفي فيهم، في اعتقادي إننا نحتاج لإعادة صناعة العقل العربي والإسلامي بحيث يصبح أكثر احتراماً للاختلاف الديني والفكري، وأكثر قدرة على التعاطف مع الأبرياء المستهدفين من الإرهاب بلا فرق وتمييز بينهم، أما دون ذلك فأظن أن إنسانية هؤلاء ستبقى بعيدة كثيراً عن واقعهم.
الانتكاسة الفكرية والعقدية قلما يخلو مجتمع منها.
:: المجتمع الغربي عموما والأمريكي خاصة به من العنصرية والكراهية والانحرفات السلوكية الشيئ الكثير، ولا أظن ذلك خافيا على أي إنسان موضوعي.
:: لعل المجتمع الغربي يتميز بصرامة القانون في حال تعرض أحد للتمييز والعنصرية.
أصحاب القلوب السليمة موجودون في الشرق والغرب، وأصحاب القلوب المريضة أيضا هم في الشرق والغرب وان اختلف القناع.
:: المنحرفون ومنهم التكفيريون الذين ارتدوا ثوب التدين تسيرهم الغرائز والاهواء وابتعدوا عن الدين الاصيل هم أشرار ينبغى اجتثاث أسباب انحرافهم لكى تعيش الإنسانية في امن وآمان.
:: هل سيأتى يوما تخلو المجتمعات من الأشرار..!!..
:: مقال جميل، وفكر مستنير..!!..
قول على قول
إسمح لي بالقول بأنّ العقل العربي والأسلامي الذي تفضلت في اعتقادك اعادة صناعته،، يا سيّدي الفاضل الكريم اولاً العقل صناعه ربانيّه لا يمكن لأحد القدره علي اعادة صناععة ولا عرق واحد فيه فهو من التعقيد بمكان لايمكن فهم طلاسمه فكل ما توصل اليه الأنسان من علم ومعرفه لم يرقى إلي حل لغز هذا العقل (المخ ) بالأحرى أن نسمي الأشياء باسمائها،، ما علينا قد نقول علينا صياغة تنشئة وتربية هذا العقل عند العرب والمسلمين بعدة عوامل منطقيّه اولها القضاء المبرم علي زمرة الدواعش ومن هم على شاكلتهم قضاءاً وجودياًّ بحيث لا يكونوا أأكثر مما كانوا آمس واليوم عليه ولا غدا مشرق لهم بتاتاً لأن المسأله وصلت حد الخطر واللا عوده وهي ان نكون نحن او يكونوا هم لا توسّط ولا وساطه بين احد لقد وصلوا إلى طريق مسدود (هم ولا احد غيرهم يستحق الحياه وسوف يفرضون هذا الواقع بالحديد والنّار والتفجير والقتل والقتال ضد العالم اجمع مسلمين وغير مسلمين وراحوا يطبهقون فلسفه خرقاء ،، أطلب الموت توهب لك الحياة،، وبالترهيب والأرهاب ليصلو للسلطه على العالم بهذا الجنون الذي اصيبوا به والنّاس في غفلة من زمن فكيف تعيد صناعة مخ او عقل علي شوك نثروه ثم قالو لحفاة يوم ريح جمّعوه شق الأمر عليهم فقالوآ من أشقاه ربّي…
فضلاص يتبع
من اشقاه ربّي تسعدوه،، الله يسعدك يا استاذ/ ابو السعود ،،
آخر الكلام :
هؤلاء الدواعش ومن هم علي شاكلتهم لم يعد ينفع الدّعاء لهم ولا طلب الهدايه من رب العزّه والجلال اليوم هؤلاد خواج آخر الزهمان مالهم إلاّ أم القنابل وبئس المصير .
أحسنت أستاذنا العزيز
مع الأسف؛ لازال البعض يتهرب من المبادئ والقيم التي فطره الله عليها، ويتجنب تحمل المسئولية في محاربة التمييز والتعصب، وكذلك الدعوة والعمل على سيادة لغة القانون واحترام الإنسان بما هو إنسان.
وليس المقصود من إعادة صناعة العقل هو الخلق؛ وإنما المقصود إعادة طريقة التفكير إلى طبيعتها الفطرية التي خلق الله الإنسان عليها محبّة للخير والإنسانية مبغضة للشر والعدوان.
سلمت يمينك أستاذنا العزيز