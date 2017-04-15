أحمد هاشم
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها !
الإسلام لم يبتدع التعدد، ولم يأمر به على سبيل الوجوب خاصة وأن تعدد الزوجات كان أحد الأعراف المجتمعية التي واجهها الإسلام بتشريع متدرج تحوطه مجموعة من الشروط تجعل إباحته في النهاية حالة استثنائية …
(أ)
عندما تعلن إحدى المحاضرات بجامعة الملك عبدالعزيز أنها ستُهدي امرأة رابعة لكل شاب يتزوج – من خلال أكاديميتها التي تنوي إنشاءها – بثلاث زوجات خلال شهر واحد، فلا بد أن نظام اختيار المحاضرين والأكاديميين يحتاج إلى مراجعة جادة من أصحاب القرار، وآليات استقصائية دورية عن الحالة العقلية والمعرفية لديهم.
(ب)
ذلك بدوره يقودنا إلى (إشكالية) تعدد الزوجات، خاصة وأن الإسلام لم يبتدع التعدد، ولم يأمر به على سبيل الوجوب خاصة وأن تعدد الزوجات كان أحد الأعراف المجتمعية التي واجهها الإسلام بتشريع متدرج تحوطه مجموعة من الشروط تجعل إباحته في النهاية حالة استثنائية وربما مستحيلة أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها، في الوقت الذي يدعونا الله للاقتصار على زوجة واحدة كونه الأفضل عدلاً وقسطاً، بل إن بعض علماء الأمة ومنهم أبو جرير الطبري ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وغيرهم اتجهوا نحو التحريم وذلك من خلال تفسيرهم للآية الثالثة من سورة النساء وهو ما يتوافق مع حديث يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن عليه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: كان الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، قال: فذكروا اليتامى، فنزلت: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»، قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء.
(ت)
عندما يقول الله في أول سورة النساء: «الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»، فلا يمكن فهم الآية إلا أن الله خلقنا من نفس واحدة (آدم) وخلق منها زوجها (حواء) وليس أزواجها، فلو كان التعدد جائزاً بعمومه لكان أبونا آدم أحق بذلك كونه من سيؤسس الجنس البشري الحديث.
كما أن الآية التي يستدل بها بعموم إباحة التعدد: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» (النساء:3)، فقد كانت حلاً لكفالة اليتامى (الذكور والإناث)، لذلك جاء أمره تعالى ضمن هذا الإطار مشترطاً عدم جوازها إلا في حالة الخوف من أن يلحق ظلم باليتامى، ثم عاد مرة أخرى إلى التنبيه من الوقوع في العجز والعول لذلك فإنه لا توجد آيات فى القرآن تبيح تعدد الزوجات ولكن التعدد المذكور فى بعض الآيات للضرورة في ذلك العصر بعد استشهاد عديد من المسلمين وتحديداً من أمهات اليتامى فقط وليس تعدداً مطلقاً تشجع عليه بل تؤكد على عدالة الأخذ بزوجة واحدة وذلك لانتفاء القدرة على تحقيق العدل.
إن التدرج الذي تطرق له كلام الله في تعدد الزوجات – كما يقول بعض العلماء – يفيد التحريم منه إلى الإباحة، إذ يقول تعالى في آية: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»، ثم يقول «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (النساء:3)، فالجزء الأول من الآية ربطت النكاح بالبر باليتيم (فقط)، في حين أن الجزء الثاني، ينفي إمكانية العدل، وتأتي الآية التي تقر بعدم القدرة على العدل إطلاقاً: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» (النساء:129).
كما يرى الباحث الإسلامي وشيخ القضاة في الثلث الأول من القرن العشرين عبدالعزيز فهمي أن هذه الآية وسابقتها من السورة مسوق لتحقيق فضيلة العدل في المعاملة، وتثبيتًا لها أشار في الآية الثالثة إلى هذا المنكر، فكأنه يقول لهم: إذا فهمتم قولي في الآية السابقة، وعلمتم أن أكل مال اليتامى مطلقًا – من ذكور وإناث – إثم كبير فلا تتذرعوا إلى هذا العبث بنكاح اليتيمات اللاتي في حجوركم، بل تعففوا عن نكاحهن المفضي بكم إلى أكل أموالهن.
خاتمة
إذا كان الله قد عرّف الزواج بقوله في سورة (الروم:21): «وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً». فيمكن القول إن تعدد الزوجات ينافي ما جاء في الآية من المودة والرحمة الناشئة بين الزوجين، إضافة إلى الفطرة السوية، وهو ما أكد رسول الهدى عليه في رواية البخاري (3110) ، ومسلم (2449) حينما علم بخطبة الإمام عليّ بن أبي طالب وغضب ابنته فاطمة فقال: فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، وفي رواية: إِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.فجعل الزواج من الأخرى أذية تحصل على الزوجة الأولى فمن المروءة أن يتحمل الرجل ما قد تُصاب به المرأة من العلل، كما تتحمل هي ما عساه أن يصيبه من العلل.
ياسلام عنجد لو يقحى الانسان على مثل هذه المقالات كان دائما سعيد
سلمت يادكتور
لقد أخطأت كثيرا يااستاذ هاشم …بعدم نشرك لوسيلة الاتصال بالمحاضره الفاضله …ليتصل بها
كثيرا من الفيات اللاتي يردن أن يسترن أنفسهن بطريقة شرعيه يسرها واوجدها لهن الإسلام لتكون مخرجا لمن لم يتقدم لها عريس ….ووجدت سيدة فاضله مثل هذه المحاضرة التي استعدت لمساعدتهن ….
وإن طلبها ودعوتها……. والله ثم والله احسن من طلبات المثليين الذين هناك كثير يدعمهم في الغرب ويسمى ذلك سلوك شخصي ….اعتبر يااخي دعوة المحاضره أيضا سلوك شخصي يتميز بها المسلمون لحل وخلق فرص بديله لمن لم يسعدهن الحظ بعريس ….
ولكن هل هناك رجال لديهم الشهامه والقدره والعدل وبعد ذلك وقبله اقتداءا بتوجيه الرسول الكريم للمشاركه في الحلول الاسلاميه لإخوات لنا يردن ستر أنفسهن ؟!!!… ام ليس من الضروري المشاركه في ستر مثل أولائك الفتيات ؟!!!… وليس ذلك سلوك ورغبات شخصيه تحتاج إلى حلول عمليه ؟!!!….
فكر في الأمر قليلا ياأستاذ أحمد ستجد أن الإسلام أوجد مخارج أفضل من مخارج زواج
المثليين ؟!!!…… لك تحياتي …
أبو عبدالله الاصلي ….
تكمله 2
ذكرتني ياأستاذ أحمد باستشهادك بادم عليه السلام وخروجه من الجنه انه وزوجه وليس وزوجاته …. حيث قال المتنبي البيت التالي مايلي :
ابوكم آدم سن المعاصي ***** وعلمكم مفارقة الجنان
للاسف ان تقول امرأة كدك على بنات جنسها فنحن لسنا سلع لكي نهدى
قول علي قول
اكاد اجزم يا د. احمد انّك فاضي حيث من الملاحظ في مقالاتك الأخيره ما تكتبه عن اشياء عفى عليها الزّمن وتعداها كثيراً وانت كم يصر علي اعادتها وبهذا تتم بلبة العقول والافكار عند الناشئه بالذّات وعند من يتصيدون هنا وهناك علي متاهات ما انزل الله لها من سلطان في زمن اختلط فيه الحابل بالنّابل خصوصافي حياتنا الأجتماعيه ومستلزمات الحياة ومتطلباتها الماديّه بالذات وذلك عند وقبل وبعد الحياة الزوجيّه وحضرتك رحت تنقل لنا من كتب التراث مواضيع نحن في غنى عنها غبر انها تبلبل الأفكار خصوصا عند بعض من النّاس كمثل هذه الأستاذة المحاضرة الجامعيّة التي ستهدي زوجة رابعة لمن يتزوج بثلاث زوجات دفعة واحدة في ثلاثة اسابيع ما هذا هو الزّواج فصح والبس والاّ خذني جيتك ام هو مصاريف ومسوليّه وتربية أطفال وانشاء جيل صالح لحياة المستقبل الصعب التعقيد في شكله وردم وسرعة الحياة فيه،، اربأ بك أن تكون أكبر من ان تنقل لنا ما نقلت علي مدي الأسابيع الفائته يا دكتور احمد مع الشكر والتحيّه ،،
آخر الكلام :
كل شيئ يُنسى ويروح إلاّ الكلام يظل بل ما يروح ويظل يعقب مشاكل وجروح .
لا اتفق مع الكاتب في رأيه تحرم التعدد وما احل الله به ولكن في نفس الموقع لا اتفق معك اخ عليان على تكميم الأفواه وشخصنة الموضوع فالكاتب طرح آراء وعلينا ان نقابل علمه بعلم كما فعلت وليس بتشخيص الموضوع
تقبل وجهة نظري برحابته صدر
انا على يقين ان بعض الذكور بل الكثير سيدافع عن ذكورية رأيه اما بشخصنة المقال كما ورد في ردود البعض او الرد بان ذلك في صالح المجتمع وانقاذا للفتيات من الضياع متناسين انه الله عادل ولا يرضى الظلم على احد
مقال قد يجانبه الصواب في حالات ضيقة!!
وفي ظروف خاصة… ولكن العدل بين الزوجات ..وما اتفق عليه بين الطرفين هو من يحدد فعالية التعدد وأن كان منتشرا حاليا في الوطن بعدة أشكال وطرق تخالف الأنظمة والقوانين..الا انها شرعا مشرعة ..التعدد انا من المشجعين عليه لمن استطاع إليه سبيلا..من امتلك صحة..ونفقة..وفكرا..واناقة..ورقة..وسياسة..
بدبلوماسية..العصر…انصح احبتي الرجال بالتعدد..المباح وبكل توجهاته..افضل من الصداقات..اللامباحة..بغض النظر عن فحوى المقال الذي أن لامس الحقيقة..الا ان حاور الكاتب من باب ملامسته لمشاعري..ولن اجادله..البته..
التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .
ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا؟
أيضا الضرر الذي سيلحق المرأة فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .
وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة – نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟
من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .
قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .
وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات
لذلك أحيوا هذه السنة فنساء المؤمنين جالسات في البيوت .. عوانس بعض البيوت فيها عشر نسوة منهن من بلغت الاربعين والخمسين ولم تتزوج
ونحن قلدنا الغرب وأصبحنا نسمع التمثيليات الهابطة وكل التمثيليات هابطة التي تشوه سمعة الزواج والتعدد وما إلى ذلك
والله عز وجل يقول (( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )) النساء الاية 3 ..
بدأ بي التثنية .. ولذلك أذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله وله سلف في هذا يقول إن الأصل هو التعدد وعدم التعدد عند الخوف من أيش .. عدم العدل فقط .
الزواج نعمه من نعم الله على العباد وهو المحافظه على النسل البشري وتعدد الزوجات بطريقة المحاضره في جامعة الملك عبدالعزيز وانشاء اكاديميه لها ما هي إلا توجه لإثارة الفتنه والشقاق والعداوه بين الزوج والزوجه والشرع لا يسمح بتعدد الزوجات في هذه الحاله والزواج يكون باطل ومن يقدم على ذلك يتحمل تبعات ذلك واثمه على من طرح الفكره ومن أيدها ومن تبع ذلك ومن يتزوج ومن سيعقد ومن يستخرج وثيقة زواج بذلك لأنه اعانه على الإثم والعدوان ولما يترتب عليه مفاسد اجتماعيه واسريه وتعدد الزوجات ليست بحاله استثنائية وانما هي حاله ترجع إلى الزوج والزوجه في العدول بينهما بحيث لا يترتب على ذلك احداث اضرار لا على الزوجين ولا على الاولاد ولا على الآخرين وتحقق العداله ممكن ولكن ليس كل منا عنده تلك العداله أو المقدره على تحقيق تعدد الزوجات التي فرضها الله سبحانه وتعالى الى اربع زيجات والتعدد لا يعني العمل به أو القيام به على أنه مستحب ولكن يكون ذلك وفق شروط وضوابط لا يقوم بها الا من لديه القدره على تلك الشروط ومنه ايضا المال الحلال والزوج الصالح والزوجه الصالحه والمسكن والمؤونه والعلم النافع والمقدره على مواجهة متطلبات الحياه والصحه وطاعة الزوجه لزوجها وطاعة الزوج لزوجته بالتالي يتم ذلك والا فلا يحل الزواج لا للزواج الاول ولا الثاني…
اخي الكاتب تذكر أن الإسلام حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والإسلام حين حرَّم الزنا وشدَّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى . ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضاً-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.
نظرة الإسلام عادلة متوازنة فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
قد أخطأت أخي في ماذهبت إليه في مقالك. .في التعدد حكمة يجب أن تنتبه لها …واستدلالاتك خاطئية ياعزيزي ومن تريد الستر من النساء لاتعارض ذلك أبدا وديننا الحنيف لم يحل للرجل التعدد إلا لحكمة بالغة ونحن في هذا الزمن أحوج مانكون لتطبيق التعدد. …
اضافه على التعليق السابق ولا الثالث ولا الرابع أسأل الله الهدايه للجميع لما يحبه الله ويرضاه وان يوفق الله كل شابين مقبلين على الزواج وان يجعل اللهم فيهما الذريه الصالحه وان تعود المحاضره الى الوقوف بينها وبين نفسها وان لا تقدم على خطوتها بافتتاح اكاديميه بتعدد الزوجات وان تحترم قوانين وأنظمة البلد الذي تعيش فيه وفق كتاب الله وسنته وان تترك هذا الباب للزوجين في اختيار حياتهما وفق الشروط والضوابط التي ذكرناها مسبقا في التعليق رقم(١٤)وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وان يجعل اللهم عاقبة امورنا الى خير أنه سميع بصير.
محمد بن عبدالعظيم.