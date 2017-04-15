مدرسة التذكارية تعقد مجلس الآباء الثاني

عقدت مدرسة التذكارية الابتدائية في الدمام أمس الأول مجلس الآباء الثاني، وحضره عديد من أولياء الأمور الذين تباحثوا من المعلمين المستوى الدراسي لأبنائهم الطلاب، والسبل لرفعه في حال تدنيه، خاصة ولم يتبق على نهاية العام الدراسي سوى بضعة أسابيع.

وفي بداية اللقاء رتل المعلم خالد الشهاب آيات من الذكر الحكيم، ثم أعقبت ذلك كلمة قائد المدرسة أحمد الزهراني، رحب فيها بأولياء الأمور، وحثهم على التعاون وبذل الجهد، خاصة والسنة تقترب من نهايتها، مشدداً على أن مصلحة الأبناء ومستقبلهم هو الاستثمار الأكبر في حياة الأمم والمجتمعات.

تلت ذلك كلمة قصيرة للمرشد الطلابي أحمد الغامدي، ثم لقاء أولياء الأمور بمعلمي أبنائهم ومطالعات مستوى تحصيلهم الدراسي وأوجه القصور إن وجدت.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٧)