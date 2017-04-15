افتتح أمس الأول معرض الحفاظ على المياه بمجمع “هايبر بندة” تحت شعار، “حفظ الماء حفظ الحياة”، ويركز المعرض على توعية الزوار بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية بهدف تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية، ويحتوي المعرض على لوحات إرشادية وعروض مرئية بالإضافة إلى أدوات وأجهزة ترشيد الاستهلاك المائي.
من جانبه ذكر ممثل شركة “الفارابي” للبتروكيماويات أن المعرض يهدف إلى المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، مضيفاً أن الشركة قامت بهذه المبادرة بالتعاون مع المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية وفريق إعلاميي الجبيل، ويستمر المعرض لمدة يومين من الساعة ٤ عصراً وحتى الساعة ٩ مساءً.
انطلاق حملة ترشيد الاستهلاك المائي في الجبيل
افتتح أمس الأول معرض الحفاظ على المياه بمجمع “هايبر بندة” تحت شعار، “حفظ الماء حفظ الحياة”، ويركز المعرض على توعية الزوار بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية بهدف تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية، ويحتوي المعرض على لوحات إرشادية وعروض مرئية بالإضافة إلى أدوات وأجهزة ترشيد الاستهلاك المائي.
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