الأطفال المعاقون يتفاعلون مع المسافرين في مطار حائل

زار أطفال مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعاقين بمنطقة حائل أمس الأول، مطار حائل المحوري، وقضوا وقتاً ممتعاً مع المسؤولين والركاب، وشاهدوا المشاريع التنموية بالمطار، وذلك ضمن أنشطة وبرامج المركز.

وكان في استقبال الأطفال مشرف عمليات المطار محمد حمد المقبل ورئيس برج المراقبة الجوية عيد مقبل الشمري ورئيس وحدة وحماية الإطفاء والإنقاذ مشعل سعود المطيري.

واستهلّ الأطفال الزيارة بتوديع المسافرين على إحدى الرحلات المتزامنة بالورد والرسائل الهادفة، متمنين لهم الوصول بالسلامة، وسط قبول وترحيب من المسافرين وتبادل المشاعر الجميلة، والتي كان لها الأثر الإيجابي على الأطفال وكذلك المسافرين، ثم استكملوا الجولة بمرافقة منسوبي المطار في أقسام المطار (الأمن والسلامة والإطفاء وبرج المراقبة وساحة المطار).

من جهته أوضح مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعاقين بحائل عبدالله العجلان أن مثل هذه الزيارات تُعد ضمن البرامج التربوية والترفيهية للأطفال المعاقين، التي يسعى المركز من خلالها إلى تحقيق أهداف الجمعية، ورسم التطلعات والأحلام المستقبلية للأطفال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٧)