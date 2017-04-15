سكان حائل يتحدون الغبار

خرجت كثير من العائلات في مدينة حائل، أمس الجمعة، للتنزه في المتنزهات وملاهي الأطفال ومناطق الشواء، رغم الأجواء الغابرة التي تشهدها منطقة حائل، والتحذيرات التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني في حائل بهذا الشأن.

«الشرق» التقت عدداً من المواطنين في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، ومنهم صالح الشمري الذي قال: أحياناً نكون مجبرين على الخروج مع أطفالنا والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، مهما كانت الظروف، وذلك استجابة لرغبة أطفالنا.

وكانت مديرية الدفاع المدني في حائل حذرت الأربعاء الماضي من تأثر أجواء منطقة حائل بحالة من عدم الاستقرار ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مستوى الرؤية خلال الأيام المقبلة، وطالبت الجميع بتوخي الحيطة والحذر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٧)