«العيادات السعودية» تتعامل مع 2963 حالة في الزعتري

كشف التقرير الإحصائي الأسبوعي للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري بالأردن، أنها تعاملت مع 2963 مراجعاً من الأشقاء السوريين اللاجئين، وذلك في أسبوعها الــ 223.

ودونت سجلات العيادات مراجعة 770 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، كما استقبلت عيادة القلب 59 مراجعاً، والنسائية 200 مراجعة، فيما تلقى 376 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة الجراحة مع 35 حالة، والعظام 191 حالة.

وكشفت عيادة الجلدية على 262 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعو عيادة الأذنية 166 حالة، أما المطاعيم فاستقبلت 82 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي «شقيقي صحتك تهمني»، وأجرى قسم المختبر 193 تحليلاً مخبرياً، وصرفت العيادات 2102 وصفة تتضمن الأدوية والعقاقير الطبية، بالإضافة إلى 110 علب حليب ضمن برنامج نمو بصحة وأمان.

وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني مواصلة السير قدماً في تقديم الخدمات العلاجية للأشقاء السوريين من خلال العيادات، منوهاً بالأعداد الكبيرة التي راجعت العيادات منذ تأسيسها في الربع الأخير من عام 2012م مستقبلةً ما معدله 500 مراجع يومياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٩) صفحة (٢) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٧)