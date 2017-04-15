احتفل مركز الرعاية النهارية للإناث في حي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس الأول بيوم الصحة العالمي من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات على مسرح مركز الملك سلمان الاجتماعي بحضور مديرة إدارة التأهيل والإرشاد الأسري بالوكالة المساعدة لشوون الأسرة شرعاء القحطاني و50 سيدة من موظفات المراكز والأمهات وبعض المهتمات بالشأن الاجتماعي.
وصاحب فقرات الحفل والمحاضرات عديد من الأركان التوعوية التي احتوت على المعروضات والمطويات والكتيبات التوعوية بمشاركة جمعية أصدقاء المرضى ومركز رؤية الصحة النسائي، وفي نهاية الحفل قامت مديرة مركز الرعاية النهارية في حي القدس نورة السلطان بتكريم مركز الملك سلمان الاجتماعي لاستضافته لهذه الفعاليات وتكريم المحاضرات والفتيات المشاركات في فقرات الحفل متمنيةً أن يكون المركز قد استطاع من خلال هذه الفعاليات أن يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.
«نهارية الإناث» في الرياض يحتفل بيوم الصحة العالمي
احتفل مركز الرعاية النهارية للإناث في حي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس الأول بيوم الصحة العالمي من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات على مسرح مركز الملك سلمان الاجتماعي بحضور مديرة إدارة التأهيل والإرشاد الأسري بالوكالة المساعدة لشوون الأسرة شرعاء القحطاني و50 سيدة من موظفات المراكز والأمهات وبعض المهتمات بالشأن الاجتماعي.
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