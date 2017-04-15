قامت فرق الصيانة ببلدية أملج أمس الأول، بإزاحة الرمال عن الطرقات المؤدية من وإلى المحافظة، إثر العواصف الرملية التي اجتاحت المحافظة، وتسببت في عرقلة بالطرقات وشكلت خطورة على مرتادي الطرق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لبلدية أملج نايف البرقاني، أن رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان، وجّه فور وصول عدة بلاغات بوجود أكوام الرمل على بعض الطرق الفرعية التي تربط المحافظة بعدد من المراكز التابعة، نتيجة للعواصف الرملية التي تعرضت لها المحافظة، بتحريك فرق الصيانة لهذه المواقع وإزالة الرمال، بحيث تصبح الطرق سالكة ولا تمثل خطرًا على مرتاديها.
وأكد «البرقاني» أن فرق البلدية واصلت عملها حتى صباح أمس الجمعة، وذلك حرصًا منها على سلامة الأهالي ومرتادي هذه الطرق.
بلدية أملج تزيح الرمال المتجمعة على الطرق
قامت فرق الصيانة ببلدية أملج أمس الأول، بإزاحة الرمال عن الطرقات المؤدية من وإلى المحافظة، إثر العواصف الرملية التي اجتاحت المحافظة، وتسببت في عرقلة بالطرقات وشكلت خطورة على مرتادي الطرق.
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