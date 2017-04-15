كشف وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا لملتقى النظم الجغرافية الدكتور عبدالله القاضي، النقاب عن تطبيق للأجهزة الذكية والموسوم بـ»هيسلو» ضمن ملتقى النظم الجغرافية الحادي عشر، الذي تنظمه الجامعة. وذكر القاضي أن التطبيق يعطي المستخدم شعوراً للسفر عبر الزمن، وهذا يوفر بعداً جديداً لتجربة الشخص مع العالم، فإنه يتيح للمواقع التاريخية العودة إلى الحياة كما لو أنها لم تتأثر أبداً مع مرور الوقت، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي فإن التطبيق يتيح زيادة في الوعي وتوفير المعلومات عن الموقع التاريخي، وذلك مما يجعله فريداً عند مقارنته بالتطبيقات المماثلة. وأضاف أن ما يميز هذا التطبيق هو وجود خاصية (augmented reality) التي تعرض للمستخدم هيكل ثلاثي الأبعاد للموقع عند الوصول إليه، حيث إن هذا التطبيق لن يكون فقط تعزيزاً لتجربة المستخدمين لزيارة الأماكن التاريخية، ولكن أيضاً لفتح آفاق جديدة للحفاظ على المعالم التاريخية.
تطبيق ذكي لتوثيق الأماكن التاريخية والأثرية
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