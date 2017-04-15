وزير الثقافة والإعلام: إنجازات «عرب سات» متواصلة

شارك وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» الأربعين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، بحضور الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع.

وقال الدكتور الطريفي في كلمة افتتاح الجمعية: إن «عرب سات» رائدة في المنطقة، وتأتي في المرتبة السادسة عالميًا، وإن إنجازات المؤسسة متواصلة، ومن أبرز هذه الإنجازات المهمة في إطار البنية الأساسية هو اقتراب الانتهاء من تجهيزات باكورة أقمار الجيل السادس المزمع إطلاقه منتصف هذا العام، واستمرار العمل بجهد ونجاح على القمرين الآخرين اللذين سيتم إطلاقهما العام المقبل.

وأضاف أن «عرب سات» وقعت اتفاقية استراتيجية لبناء قمر جديد مع شركة تقنية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين عرب سات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ومن شأن القمر الجديد توفير خدمات النطاق العريض والاتصالات المتنقلة وخدمات الطيران العربي في العالم العربي وأوروبا وإفريقيا.

وأوضح أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع مركز تليفزيون الشرق الأوسط الـ «إم بي سي» لانتقال بث قنواتها حصريًا على أقمار «عرب سات» في إطار تقديم وتطوير الخدمات وتعزيز القيمة المضافة لموقع عربسات 26 درجة شرقًا للبث التليفزيوني الفضائي، كما وقعت المؤسسة عقد إنشاء منصة بث تلفزيوني جديدة في تونس لجذب القنوات التليفزيونية في شمال إفريقيا، ويجري العمل حاليًا مع كبرى مجموعات البث التليفزيوني العربي المعروفة لنقلها حصريًا على أقمار عرب سات.

وأشار إلى أن «عرب سات» نجحت في التوصل إلى عدة اتفاقيات لتوفير سعات فضائية ضخمة لتغطية كل من ليبيا والسودان بعقود إجمالية تصل إلى 150 مليون دولار.

يذكر أن مجلس إدارة «عرب سات» يتكون من تسع دول هي سلطنة عمان والسعودية والكويت والإمارات وقطر وليبيا والسودان والجزائر وجيبوتي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٧)