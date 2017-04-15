ضبط 46 كيلوجراماً من الكوكايين المخدر في ميناء رابغ

أحبط رجال الجمارك في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ كمية من الكوكايين المخدر بلغ وزنها 46.392 جراماً مخبأة ضمن إرسالية دجاج مجمد كانت في طريقها لإحدى الدول المجاورة عبر المملكة. وأوضح مدير عام جمرك الميناء محمد المحمادي، أن الميناء استقبل إحدى البواخر «مُسافنة – ترانزيت بحري»، وبإنهاء إجراءاتها الجمركية، وتفتيش الحاويات، تم العثور على كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة بلغت 46.392 جراماً مخبأة داخل إرسالية دجاج مجمد، وذلك بعد أن تم إخفاؤها في مقدمة الحاوية أسفل الإرسالية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأكد مدير عام الجمرك الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية)، وذلك في سبيل حماية الوطن من عبث العابثين من خلال إحباط هذه الممنوعات ومنع دخولها إلى المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠٤-٢٠١٧)