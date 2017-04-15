المدفعية السعودية تصد هجوما للحوثيين في الطوال

صدَّت القوات السعودية امس الجمعة، هجوماً للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، عند محاولتهم التوجه نحو منفذ الطوال قُبالة مديرية حرض اليمنية، بحسب “العربية نت”.

وتمكنت المدفعية السعودية من تدمير مركبات عسكرية تابعة للميليشيات، فيما استهدفت مروحيات الأباتشي عناصر الميليشيات خلف تبات رملية استخدموها حصناً لهم.

وقد قُتل العشرات من الميليشيات جراء تبادل النيران، بالإضافة إلى تعطيب عتادهم العسكري من قذائف وأسلحة كانت بحوزتهم.

كما قُتل مجموعةٌ من الميليشيات الحوثية، في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير بعد محاولتهم التخطيط لتنفيذ هجومٍ على أحد المراكز الرقابية، لكن طيران التحالف استهدفهم بعد أن تم كشفهم من الفِرق الاستطلاعية التي كانت تمشِّط الحدود مع اليمن.