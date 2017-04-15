تحويل مطار حائل لمطار دولي

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متابعاتالشرق أونلاين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بـالمملكة، مساء الجمعة، عن تحويل مطار حائل إلى مطار دولي.

وذكرت الهيئة عبر تغريدةٍ على حسابها الرسمي بـ “تويتر”: ” تحويل مطار حائل لمطار دولي بعد حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني”.

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