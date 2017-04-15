أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بـالمملكة، مساء الجمعة، عن تحويل مطار حائل إلى مطار دولي.
وذكرت الهيئة عبر تغريدةٍ على حسابها الرسمي بـ “تويتر”: ” تحويل مطار حائل لمطار دولي بعد حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني”.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بـالمملكة، مساء الجمعة، عن تحويل مطار حائل إلى مطار دولي.
وذكرت الهيئة عبر تغريدةٍ على حسابها الرسمي بـ “تويتر”: ” تحويل مطار حائل لمطار دولي بعد حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني”.
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