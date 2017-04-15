الجيش اليمني يحاصر معسكراً إستراتيجيا للانقلابيين

أعلن الجيش اليمني، محاصرة معسكر خالد بن الوليد، الإستراتيجي الخاضع لسيطرة الانقلابيين غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان نشره في وقت متأخر أمس: إن المعارك العنيفة تواصلت بين قوات الجيش الوطني مسنودة بغطاء من مقاتلات التحالف وعناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محيط معسكر خالد بن الوليد غربي تعز.

لافتاً إلى أن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى محيط معسكر خالد ومحاصرته من الجهتين الغربية والجنوبية، وسط تراجع لعناصر الانقلابيين وتكبيدهم خسائر فادحة.

وفي ذات السياق، أكد المركز إن قوات الجيش الوطني صدت محاولة هجوم للمسلحين الحوثيين، لعدد من المواقع محيط جبل القرون بجبهة الكدحة بتعز.