غوارديولا: سيتي لا يزال بعيدا عن لقب دوري الأبطال

اعتبر المدرب الاسباني لمانشستر سيتي الانجليزي جوسيب غوارديولا ان فريقه لا يزال بعيدا عن إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، المسابقة القارية الأبرز التي سبق له إحرازها مع ناديه السابق برشلونة.

وفي موسمه الأول مع النادي الذي يعد واحدا من الأغنى عالميا، لم يتمكن غوارديولا من تخطي الدور ثمن النهائي، اذ خرج أمام موناكو الفرنسي (فاز ذهابا على ملعبه 5-3، وخسر ايابا 1-3).

ووضع هذا الخروج حدا لسلسلة لافتة حققها المدرب البالغ من العمر 46 عاما، اذ بلغ الدور نصف النهائي على الأقل خلال المواسم السبعة الماضية مع برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني.

الا ان غوارديولا أقر مساء الجمعة بوجوب بذل جهد إضافي لايصال مانشستر سيتي الى هذه المرحلة سعيا لاحراز لقبه الأوروبي الأول.

وقال “لا زلنا بعيدين (…) ليس في ما يتعلق بجودة أدائنا، بل في ما يتعلق بالطريقة التي نلعب فيها خلال ظروف معينة”.

وأضاف “واجهنا ذلك في مباراة موناكو ولا يمكن ان ننسى جودة الفريق لاسيما بعد ما قاموا به في دورتموند”، في إشارة الى فوز النادي الفرنسي هذا الأسبوع على مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وتابع قائلاً: “تمكنا من تسجيل ستة أهداف في مبارتين لكننا خرجنا. الأمر يتعلق بكيف تعيش وتتعامل مع هذا الوضع. لتحقيق هذا، تحتاج الى الخبرة. آمل في ان تتوافر هذه الخبرة وتساعدنا في الموسم المقبل”.

وبلغ سيتي نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق التشيلي مانويل بيليغريني، قبل ان يقصيه ريال مدريد الاسباني (صفر-صفر ذهابا، 1-صفر ايابا) في طريقه لاحراز اللقب.

ويحتل سيتي حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل، بفارق أربع نقاط عن غريمه مانشستر يونايتد.

ويلتقي سيتي السبت مضيفه ساوثمتبون في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المحلي.

ورأى غوارديولا ان على فريقه ان “يتأهل الى (دوري الأبطال) الموسم المقبل”، معتبرا ان بلوغ نصف النهائي في ظل المنافسة يعد انجازا.

وقال “لا تتواجد كل الفرق الرائعة في ربع النهائي (…) العديد منها ليست موجودة. البعض منها حتى أقصي من الدور الأول”.

وأضاف “دوري الأبطال متطلب جدا. الناس لا يصدقون انك خرجت، لكن أمورا عدة تحصل (…) صدقوني الاستثناء ان تكون هناك (في نصف النهائي) لسبعة مواسم متتالية”.

وأحرز غوارديولا مع برشلونة لقب دوري الأبطال مرتين (2008 و2011)، وقاد بايرن ميونيخ الى نصف النهائي في المواسم الثلاثة التي أشرف عليه فيها (2014، 2015، و2016) دون بلوغ النهائي.